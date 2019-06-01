Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих
Президент предлагает закрепить спецучастки на Донбассе в законе о выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
Данный проект закона (№10356) зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая, Зеленский определил его как неотложный, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент убежден, что следует законодательно закрепить возможности реализации отдельными категориями военнослужащих ВС Украины (и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований) предусмотренного статьей 38 Конституции Украины права свободно избирать народных депутатов Украины наравне с другими гражданами.
Документом предлагается закрепить в законе "О выборах народных депутатов Украины" положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Минобороны специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украина воинских формирований, "выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации".
"Речь идет, прежде всего о тех, кто выполняет задачи по назначению в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.
Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
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Политика
01.06.2019 12:36