Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
Макрон поручил Ле Дриану провести подготовительную работу к визиту.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал министр журналистам.
Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.
"Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан.
Напомним, Зеленский в статусе кандидата в президенты Украины встречался с президентом Франции в Париже в один день с Президентом Петром Порошенко - 12 апреля. Встреча Макрона с Зеленским прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса.
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