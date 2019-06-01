Порошенко посоветовал "Кварталу" продавать в РоSSию фильмы на украинском
"Если так хочется продавать, то продавайте на украинском языке, пусть учат".
Бывший президент Петр Порошенко посоветовал "Кварталу 95" продавать в РоSSию фильмы на украинском языке.
Об этом он сказал на съезде партии "Европейская солидарность", комментируя интервью сооснователя "Квартала" Бориса Шефира.
"Буквально вчера в социальных сетях широко обсуждалось интервью бизнес-партнёра президента, которое заключается в том, чтобы закон о языке отменить, квоты на украинские песни и украинскую музыку на украинском радио отменить. Потому что все это мешает «Кварталу» продавать в РоSSию фильмы. Если так хочется продавать, то продавайте на украинском языке, пусть учат", — заявил Порошенко.
Напомним, 30 мая издание "Детектор медиа" опубликовало интервью, в котором Борис Шефир сделал несколько громких заявлений, которые активно обсуждаются в соцсетях. В частности, он назвал президента РФ Владимира Путина "умным человеком, с которой можно договориться", а также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.
Борис Шефир является соучредителем студии "Квартал 95" и давним партнером Зеленского. Его брат - Сергей Шефир - недавно был назначен первым помощником президента.
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