США назначили временного поверенного в Украине

Соединенные Штаты Америки назначили временного поверенного в Украине.

Эту должность заняла Кристина Квин, которая перед этим больше шести лет работала в посольстве США в Париже исполняющей обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам.

28 мая она приехала в Киев , сообщила пресс-служба посольства США .

Квин также раньше работала на разных должностях в посольствах США в Таиланде, Великобритании, РоSSии, Филиппинах и в миссии США в Европейском союзе.

В Государственном департаменте США Квин работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.

Квин имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.