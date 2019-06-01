США назначили временного поверенного в Украине
Кристина Квин заменила посла Мари Йованович.
Соединенные Штаты Америки назначили временного поверенного в Украине.
Эту должность заняла Кристина Квин, которая перед этим больше шести лет работала в посольстве США в Париже исполняющей обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам.
28 мая она приехала в Киев, сообщила пресс-служба посольства США.
Квин также раньше работала на разных должностях в посольствах США в Таиланде, Великобритании, РоSSии, Филиппинах и в миссии США в Европейском союзе.
В Государственном департаменте США Квин работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.
Квин имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.
Напомним, что посол США в Украине Мари Йованович покинула должность с 20 мая. Она прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пайетту.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.06.2019 12:11
01.06.2019 12:11