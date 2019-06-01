Парубий на съезде партии Порошенко объявил об участии в выборах Рады

"Меня сегодня спросили, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пойдет на внеочередные парламентские выборы. Об этом он объявил на съезде партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Меня сегодня спросили, когда я заходил в зал, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду на эти парламентские выборы, когда бы они не состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы работали все эти годы в парламенте и вне парламента", - сказал Парубий.

Он не сказал прямо, что будет баллотироваться от "Европейской солидарности".

"Мы будем вести Украину в ЕС и НАТО, мы будем защищать украинские ценности. И как в 2014 году на баррикадах Майдана рядом с желто-голубым флагом стоял флаг Европейского Союза, так и сегодня мы стоим непоколебимой стеной с флагами европейской солидарности, чтобы каждый знал наши задачи и наши цели", - объявил Парубий.

На выборах в 2014 году Парубий был четвертым номером списка партии "Народный фронт", которая не планирует выдвигать список на внеочередные выборы в 2019 году.