Аваков заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах

Он призвал кандидатов проводить избирательную кампанию в соответствии с законом и сотрудничать с МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет участвовать в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал Аваков.

Он подчеркнул, что позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность, равноудаленность и строгое обеспечение прав участников.

"Моим приказом все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса. Рабочая группа МВД возобновила свою работу по обеспечению избирательного процесса и тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью ОПОРА", - написал Аваков.

Глава МВД призвал кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с Законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности.

"Вместе с украинским гражданским обществом мы задали высокую планку на выборах президента - избирательный процесс, голосование и определение результатов прошли на высоком уровне легитимности: без существенных нарушений, в соответствии с законом, и были признаны народом Украины и международным сообществом как образцовые. У нас хватит сил, средств и опыта провести парламентские выборы на том же уровне", - подчеркнул министр.

Напомним, по фактам нарушений во время президентских выборов было открыто 436 уголовных дел.