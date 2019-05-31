Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука
Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру, а в июне 2015 года - стал начальником ГСУ СБУ.
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Об этом говорится в указе №341/2019 от 31 мая.
"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.
Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года он был назначен на должность начальника ГСУ СБУ.
Накануне Зеленский также внес в Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.
Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
С понедельника, 3 июня, Баканов также будет исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Грицак уходит в отпуск.
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