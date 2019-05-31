Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду

Власти страны заявили, что мусор был неверно задекларирован - как пластиковые отходы.

?Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду
Архивное фото
Фото: sdelanounas.ru

После многомесячного дипломатического спора Филиппины возвращают Канаде более 1300 тонн мусорных отходов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что сухогруз MV Bavaria с 69 контейнерами в пятницу, 31 мая, покинул филиппинскую гавань Субик-Бей. В конце июня это судно под флагом Либерии должно прибыть в Ванкувер.

Конфликт вокруг мусорных отходов между Филиппинами и Канадой продолжается уже долгое время. Президент Филиппин Родриго Дутерте даже угрожал Канаде "войной".

Канадский мусор был доставлен на Филиппины еще в 2013-2014 годах. В более чем 100 контейнерах содержались бытовые отходы, в том числе пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, макулатура и использованные подгузники. Филиппинские власти заявили, что весь мусор неверно задекларирован - как пластиковые отходы. С тех пор отходы находились в гавани Субик-Бей в 80 километрах от столицы Филиппин Манилы.

Несколько месяцев назад назад конфликт между странами вышел на дипломатический уровень. Филиппины потребовали от Канады забрать мусор, однако правительство в Оттаве отказалось, ссылаясь на то, что речь идет о частном контракте. В конце концов, Филиппины отозвали своего посла в Канаде и зафрахтовали сухогруз для возвращения мусора.

Глава администрации порта Субик-Бей Вилма Эйсма назвала происходящее "моментом гордости для филиппинцев". Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что конфликт исчерпан.

Филиппины - уже давно не единственная страна юго-восточной Азии, принимающая мусор из промышленно развитых государств. Однако, в последнее время усилилось общественное движение, цель которого - не допустить превращения региона в "мировую мусорную свалку". Только несколько дней тому назад Малайзия объявила о возвращении по месту отправки 4 тысяч тонн мусорных отходов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17
Луценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерамЛуценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерам
Граждане Румынии на референдуме проголосовали за последовательное наказание коррупционеровГраждане Румынии на референдуме проголосовали за последовательное наказание коррупционеров
США отправят 1,5 тысячи солдат на Ближний ВостокСША отправят 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток
Зеленского пригласили в Канаду 2 июля, - посолЗеленского пригласили в Канаду 2 июля, - посол
В МВФ заявили о готовности к сотрудничеству с Украиной после выборов и назначения нового КабминаВ МВФ заявили о готовности к сотрудничеству с Украиной после выборов и назначения нового Кабмина
Луценко: к ответственности готов, но после НАБУЛуценко: к ответственности готов, но после НАБУ
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые суткиПетиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Нацсовет по вопросам телевидения и радио не смог провести заседание после увольнения главыНацсовет по вопросам телевидения и радио не смог провести заседание после увольнения главы
РоSSия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"РоSSия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Последние новости
Подгружаем последние новости