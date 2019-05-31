Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17

Махатрхир Мохамад высказал версию, что ракету могли запустить боевики "ДНР" или даже "украинское правительство".

Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17
Фото: twitter.com/annaholligan

Правительство Малайзии требует убедительных доказательств того, что РоSSия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом. Заявление премьер-министра страны Махатхира Мохамада опубликовала местная газета Malay Mail.

Премьер заявил, что Малайзия согласна с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, изготовленной в РоSSии, но "это не значит, что ракета была запущена Россией".

"Вам нужны сильные доказательства того, что ракету запустили русские, это могли быть украинские повстанцы, это могло быть правительство Украины, так как у них были такие же ракеты", - сказал Мохамад. Он добавил, что сомневается в том, что "такая организованная часть могла допустить запуск ракеты", так как "роSSийские военные должны были знать, что это пассажирский самолет".

Премьер-министр добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - отметил Махатхир Мохамад.

Напомним, Нидерланды подали иск против РФ в международный суд после того, как Москва отказалась вести переговоры относительно компенсации родственникам жертв.

Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Блок рекламы


Похожие новости
Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в КанадуФилиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду
Совладелец "Квартала 95" считает, что с РоSSией можно договориться о прекращении войныСовладелец "Квартала 95" считает, что с РоSSией можно договориться о прекращении войны
Замана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и МатиосаЗамана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и Матиоса
Апелляционный суд отменил разрешение на расследование против КлюеваАпелляционный суд отменил разрешение на расследование против Клюева
Адвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным ценаАдвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным цена
В РоSSии пенсионер ранил ножом четверых сотрудников редакции, требуя статью о СталинеВ РоSSии пенсионер ранил ножом четверых сотрудников редакции, требуя статью о Сталине
Полиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против ЗеленскогоПолиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против Зеленского
Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против негоЗеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Президент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срокПрезидент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срок
Отказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - ПолозовОтказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - Полозов
Последние новости
Подгружаем последние новости