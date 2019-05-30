В оккупированном Крыму и РФ по политическим мотивам преследуют 115 украинцев
Речь идет о гражданах Украины, которые содержатся в СИЗО или в колониях.
В РоSSии и на территории аннексированного Крыма по политическим мотивам преследуют 115 украинцев. Об этом сообщила правозащитница Мария Томак, передает Радио Свобода.
"Из этих 115 граждан Украины - 63 являются крымскими татарами, 38 из 115 уже осуждены, остальные находятся на этапе досудебного следствия", - сообщила Томак.
Она уточнила, что речь идет о тех гражданах Украины, которые содержатся в СИЗО или в колониях.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Кремль проводит в Крыму очередную чистку.
30 мая в Крыму задержали двух активисток - Мумине Салиеву и Люфтие Зудиеву. К ним длительное время не пускали адвокатов. Вечером Зудиева и Салиева покинули здание ЦПЭ. Суд по делу правозащитниц назначен на утро 31 мая.
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Политика
30.05.2019 22:40