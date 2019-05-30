Кандидаты, поддерживаемые "Демсокирой", получили большинство мест в наблюдательном совете НАБУ

Представителей антикоррупционных организаций потеснили из общественного совета НАБУ.

Кандидаты, поддерживаемые "Демсокирой", получили большинство мест в наблюдательном совете НАБУ
Фото: Facebook

В Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро прошли 14 кандидатов от организации "Демократический топор орды" и "Руху Ветеранів України".

По данным источников LB.ua, по результатам голосования в Совет общественного контроля вошли Максим Дижечко, Евгений Карась, Анатолий Мазур, Сергей Артемов, Михаил Бурмистенко, Антон Колумбет, Александр Карпюк, Татьяна Локацкая, Богдан Кузьмич, Богдан Помазан, Виктор Трофименко, Марк Савчук, Максим Салата и Владимир Минко.

Также в совет проходят представитель ОО "Общественный люстрационный комитет" Татьяна Козаченко и Максим Костецкий (ОО "Трансперенси Интернешнл Украина").

По данным пресс-службы НАБУ, в этом году к процессу голосования присоединились 28 688 граждан, проживающих на территории Украины. В прошлом году в голосовании приняли участие 19 298 человек.

Окончательные и официальные результаты будут известны только 6 июня, когда уполномоченные лица проведут анализ голосования на предмет махинаций и так называемых накруток голосов. После этого новый состав Совета общественного контроля сможет собраться на первое заседание.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУЗеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИСкандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко, - "Украинская правда"Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко, - "Украинская правда"
Во Львовском горсовете протестующие выломали дверь и устроили дракуВо Львовском горсовете протестующие выломали дверь и устроили драку
НАБУ опровергло проведение обысков в Ассоциации футбола (исправлено)НАБУ опровергло проведение обысков в Ассоциации футбола (исправлено)
Адвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным ценаАдвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным цена
МИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряковМИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряков
Директор НАБУ обсудил с миссией МВФ борьбу с коррупцией в УкраинеДиректор НАБУ обсудил с миссией МВФ борьбу с коррупцией в Украине
ЦИК разрешила общественным организациям официально наблюдать за местными выборамиЦИК разрешила общественным организациям официально наблюдать за местными выборами
Луценко: к ответственности готов, но после НАБУЛуценко: к ответственности готов, но после НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости