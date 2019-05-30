На Донбассе получил ранения украинский военный

Боевики обстреливали полиции вблизи Крымского.

На Донбассе получил ранения украинский военный
Фото: Макс Левин

Сегодня в течение дня в зоне боевых действий на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны роSSийских боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрел с применением минометов калибра 82 мм зафиксирован вблизи населенного пункта Крымское. Вследствие обстрела получил ранение военнослужащий Объединенных сил.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.


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