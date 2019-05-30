К задержанным в Крыму активисткам не пускают адвоката (обновлено)

Адвокат подозревает, что на женщин оказывают давление, чтобы получить "нужные" показания.

К задержанным в Крыму активисткам не пускают адвоката (обновлено)
Скриншот из видеообращения Эмиля Курбединова

К задержанным сегодня крымскотатарским активисткам Мумине Салиевой и Луфтие Зудиевой не пускают адвоката. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в видеообращении у себя на фейсбуке.

На данный момент женщин удерживают в симферопольском Центре противодействия экстремизму.

"Я считаю, что это грубое нарушение права на защиту. Сейчас две женщины находятся там, и к ним не допускают адвокатов. Я посмотрю, что в суде будут говорить сотрудники МВД. На КПП меня тоже отказались пропускать, ссылаясь на какие-то внутренние инструкции. Я считаю, что сейчас на этих женщин оказывается давление, чтобы получить соответствующие показания от них по административному делу. Иначе я это объяснить не могу", - сказал Курбединов.

Он также добавил, что очередной прокурор отказался принимать жалобу адвоката на то, что его не пускают к активисткам. По словам Курбединова, на данный момент, до сих пор не известно, что происходит с крымскотатарскими активистками, "которых ЦПЭ буквально похитило".

Обновление. По данным очевидцев, сотрудники ЦПЭ начали собирать объяснительные записки у активистов, пришедших поддержать задержанных девушек. Кроме того, силовики потребовали отойти от здания на 200 метров.

Напомним, сегодня, 30 мая в Крыму задержали двоих крымскотатарских активисток.

Лютфие Зудиеву задержали в Джанкое на рынке. Полицейские заблокировали ее автомобиль и попросили проехать с ними в отделение полиции в Симферополь, для составления протокола об административном нарушении, и протокола о задержании.

Мумине Салиеву задержали в Бахчисарае возле её дома но улице Мира. Сотрудники ЦПЭ сказали, что она должна поехать с ними в Симферополь в отделение центра, после этого связь с ней пропала.


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