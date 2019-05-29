Кононенко заявил о выходе из партии Порошенка

"Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине.

Кононенко заявил о выходе из партии Порошенка
Фото: Glavkom

Народный депутат, первый заместитель фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил о выходе из партии "Европейская солидарность".

Об этом Кононенко написал в Facebook.

"Я был и остаюсь сторонником европейского и евроатлантического вектора развития страны, поэтому буду делать все от меня зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа. Полностью разделяю стремление партии «Европейская солидарность» видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семьи европейских наций", - заявил политик.

По его словам, свою миссию он видит в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны.

"Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, который не запятнан в гибридной информационной войне. Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", - отметил Кононенко.

Он констатировал, что будущее Украины - в ЕС и НАТО. "Верю, что мы вместе пройдем этот путь к общей цели", - подчеркнул Игорь Кононенко.

Напомним, ранее из партии Порошенко вышел нардеп Александр Грановский.


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