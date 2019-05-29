Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер во время первого публичного выступления по результатам расследования роSSийского вмешательства в американские выборы сообщил о своей отставке. Мюллер заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции, передает Радио Свобода.

Комментируя итоги расследования, Мюллер заявил, что его доклад говорит сам за себя. Спецпрокурор констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США , но не стал прямо обвинять Дональда Трампа в сговоре с Москвой.

«Было сделано множество систематических попыток вмешаться в наши выборы, и это утверждение заслуживает внимания каждого американца», - сказал Мюллер.

При этом Мюллер подчеркнул, что если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы так и сказал.

По словам спецпрокурора, выдвижение обвинений Трампу было невозможно по двум причинам: команда Мюллера работала по правилам Министерства юстиции, а также потому, что в США нет суда, который мог бы вынести решение по выдвинутым обвинениям.