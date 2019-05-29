В Славянске открыли памятник погибшему в 2014 году генералу Кульчицкому

Ровно пять лет назад возле Карачуна был сбит вертолет с украинскими военными.

В Славянске открыли памятник погибшему в 2014 году генералу Кульчицкому
Фото: mvs.gov.ua

Сегодня, 29 мая, в пятую годовщину гибели 12 украинских военнослужащих вместе с генералом Сергеем Кульчицким возле горы Карачун в Славянске открыли памятный мемориал в честь погибших героев.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что сегодня прошло ровно пять лет с момента, когда после взлета с горы Карачун, роSSийскими боевиками террориста Игоря Гиркина был сбит вертолет и погибли 12 украинских военных. Один из членов экипажа, штурман Александр Макеенко, чудом выжил.

"Мы сегодня здесь для того, чтобы помнить и понимать, что наши побратимы выполняли свою работу, защищали свою страну и воевали честно. Благодаря им и таким как они, мы сегодня - Украина. Тогда, 29 мая 2014, наши ребята гвардейцы с десантниками были в окружении врага на господствующей высоте над городом горе Карачун со стратегическим объектом телебашней и на блок-посту №5 на трассе Славянск-Краматорск. У нас был единственный логистический путь, хотя и рискованный, но безальтернативный. Все это хорошо понимали насколько опасно доставлять туда боеприпасы, питание и проводить ротации личного состава", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Он также отметил, что Кульчицкий был одним из тех, кто создавал добровольческий движение в Нацгвардии. В частности, - первый резервный батальон, с которого началось формирование всех добровольческих гвардейских подразделений.

После гибели Кульчицкого он стал носить его имя.

Штурман вертолета Александр Макеенко, которому единственному удалось выжить, вспомнил, что Кульчицкий всегда прилетал в своим подчиненным, чтобы поддержать моральный дух бойцов и лично получить информацию.

"Это было 29 мая 2014, мы выполняли задачу по назначению - доставка продуктов, воды и ротация личного состава. Составили маршрут перелета, выполнили перелет на гору Карачун, провели там ротацию личного состава, выполнили перелет на пятый блокпост, а после взлета раздался взрыв, вертолет потерял управление и произошла катастрофа, в которой погибли 12 наших военнослужащих. С грустью выражаю соболезнования родным погибших. Они выполнили свой ресничный и гражданский долг", - сказал Макеенко.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 29 мая 2014 года в зоне проведения антитеррористической операции под Славянском во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8 Нацгвардии, в результате погибли 12 человек, в том числе генерал-майор, начальник управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Сергей Кульчицкий. Президент Петр Порошенко посмертно присвоил Кульчицкому звание героя Украины.


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