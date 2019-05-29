Евросоюз назвал условия для получения Украиной транша
Одно из условий - функционирование системы автоматической проверки е-деклараций.
Условиями получения следующего транша макрофинансовой помощи является принятие среднесрочного плана реформирования Таможенной и Налоговой служб и автоматическая проверка е-деклараций.
Об этом сказал генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон на совместном с директором департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом брифинге по итогам встреч с властями, передают Українські Новини.
"В этот раз для получения следующего транша была определена необходимость принятия закона, который касается борьбы с отмыванием средств, и закона, который касается автоматизированных экономических операторов. Еще одно условие - функционирование системы автоматической проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования Таможенной и Налоговой служб и выполнение закона о рынке электрической энергии",- сказал он.
По его словам, эти условия обсуждались в ходе встреч с украинскими властями.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с миссией МВФ и подтвердил, что Украина будет сотрудничать с Фондом.
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29.05.2019 17:24