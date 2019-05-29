Харьковский завод им. Малышева возглавил бывший глава бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома"
Александр Чурсин завтра приступит к выполнению обязанностей.
Завод имени Малышева возглавил руководитель бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома" Александр Чурсин. Об этом сегодня сообщило пресс-служба ведомства.
Чурсин приступит к обязанностям генерального директора завода имени Малышева 30 мая. Предыдущий руководитель завода, Александр Хлань, уволен с должности в связи с завершением контракта.
В декларации Александра Чурсина за 2018 год значатся квартира и гараж в Краматорске, квартира в недостроенном доме "Набережного квартала" и нежилое помещение там же.
В конце прошлого года он купил автомобиль "Chevrolet Orlando" 2013 года выпуска за 270 тыс. гривен. Заработная плата нового директора завода имени Малышева составила за год 285 тыс. гривен, на банковских счетах Чурсин задекларировал 53 тыс. долларов, 4 тыс. евро и 60 тыс. гривен.
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