Зеленский вылетел во Львовскую область чтобы посетить шахту "Лесная"

В комментариях пользователи отмечают, что это задача правительства, а не президента.

Зеленский вылетел во Львовскую область чтобы посетить шахту "Лесная"
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область, чтобы посетить там шахту "Лесная", где из-за аварии погибло двое горняов. Об этом сообщает Twitter Администрации Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Глава государства посетит шахту «Лесная» в Сокольском районе, где произошел обвал породы", - сказано в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, что это задача правительства, а не президента.

Напомним, сегодня, 29 мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Одному из погибших было всего 22 года.

К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.


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