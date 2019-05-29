Зеленский вылетел во Львовскую область чтобы посетить шахту "Лесная"
В комментариях пользователи отмечают, что это задача правительства, а не президента.
Президент Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область, чтобы посетить там шахту "Лесная", где из-за аварии погибло двое горняов. Об этом сообщает Twitter Администрации Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Глава государства посетит шахту «Лесная» в Сокольском районе, где произошел обвал породы", - сказано в сообщении.
В комментариях пользователи отмечают, что это задача правительства, а не президента.
Напомним, сегодня, 29 мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Одному из погибших было всего 22 года.
К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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Политика
29.05.2019 16:04