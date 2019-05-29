Во Львовском горсовете протестующие выломали дверь и устроили драку

Участники акции обвиняют городскую власть в махинациях с недвижимостью и на тендерах.

Фото: city-adm.lviv.ua

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Жители города обвиняют мэра Андрея Садового и депутатов в выделении квартир чиновниками, махинациях на тендерах и отсутствии участков для участников войны на востоке, пишет Zaxid.net.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Сегодня утром, около 10:40, группа людей собралась у городской ратуши, к ним вышли несколько сотрудников администрации, но участники акции не стали вести переговоры. Они требовали позвать заместителя Садового по вопросам ЖКХ Сергея Бабака, а когда им отказали, начали выламывать дверь

"Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка", - отмечают в горсовете.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества", ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие.

Отмечается, что они неоднократно пытались сорвать работу исполнительного комитета и сессии. В частности, в минувшую пятницу во время заседания исполнительного комитета протестующие сорвали заседание и облили краской чиновников. В горсовете эти протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки, который начал действовать с 1 мая.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua