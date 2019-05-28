Президент Чехии высказался в поддержку "Северного потока-2"

Чехия вынуждена импортировать газ, и условия РоSSии ее устраивают.

Президент Чехии высказался в поддержку "Северного потока-2"
Милош Земан
Фото: http://kenyadailyeye.jibostudios.com

Газопровод "Северный поток-2" соответствует экономическим интересам Чехии. Об этом сегодня на форуме в Жофине заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Lidovky.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не должен беспокоить "Северный поток-2".

"Я не вижу причин, почему "старший брат" за океаном комментирует, служит ли газопровод своей цели", - сказал Земан.

Он добавил, что Германия и РоSSия договорились о проекте, а другим комментировать нечего. По словам Земана, Чехия бедна на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ.

"У нас есть два варианта - либо импортировать сжиженный природный газ из-за границы, либо импортировать его с другой стороны земного шара в несжиженном виде. Проблема в том, что сжиженный газ минимум на 30% дороже. Разница в цене слишком велика, чтобы ее игнорировать", - сказал он.

Напомним, в Министерстве экономики Германии выступили против масштабных санкций США против газопровода "Северный поток-2".

Ранее строительство газопровода поддержал президент Австрии.


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