Труханов анонсировал съезд партии мэров в Харькове

На съезде состоится первый этап объединения партий.

Труханов анонсировал съезд партии мэров в Харькове

Съезд партии мэров, на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что в состав объединённой политсилы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия «Доверяй делам», а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

По его словам, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Сегодня продолжаются переговоры, круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда.

«Идея такой консолидации усилий востребована и своевременна. Сейчас к нам присоединяются мэры городов по всей Украине. Это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами», подчеркнул Труханов.

При этом он добавил, что не считает короткие сроки проведения избирательной кампании помехой успешности объединенной политсилы.

«Кампания длиной в два месяца не оставляет ни единого шанса популизму и пустым обещаниям. Люди будут выбирать только тех, чья работа видна. И именно этот фактор позволит отобрать в Парламент действительно достойных людей, которые ежедневно работают на благо украинцев», отметил Геннадий Труханов.


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