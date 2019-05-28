Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии

Протоиерей заявил, что он клирик ПЦУ.

Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Фото: facebook.com/pokrovaSolomjanka

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

Об этом говорится на сайте бывшего Киевского патриархата.

Филарет решил наказать протоиерея за нарушение присяги священника и непослушание духовному руководству.

В фейсбуке Трофимлюка говорится, что он клирик Православной церкви Украины, а УПЦ Киевского патриараха прекратила религиозную деятельность 15 декабря 2018 года. Поэтому любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, протоиерей считает недействительными.

Трофимлюк был назначен ректором академии решением первого заседания синода ПЦУ 5 февраля в связи с избранием его предшественника Епифания предстоятелем церкви.

Напомним, Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"
Семочко подал иск о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведкиСемочко подал иск о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведки
Войска Асада применили запрещенные фосфорные бомбы при обстреле ИдлибаВойска Асада применили запрещенные фосфорные бомбы при обстреле Идлиба
Кабмин объявил два конкурса на должности замглавы НСЗУ, один - повторноКабмин объявил два конкурса на должности замглавы НСЗУ, один - повторно
Синод ПЦУ запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в РадуСинод ПЦУ запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в Раду
Филарет рассказал о влиянии антиукраинских сил на ЕпифанияФиларет рассказал о влиянии антиукраинских сил на Епифания
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нетСинод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
Филарет отказывается подчиняться томосуФиларет отказывается подчиняться томосу
Кличко уволил директора департамента соцполитики КГГАКличко уволил директора департамента соцполитики КГГА
Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБОПорошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО
Последние новости
Подгружаем последние новости