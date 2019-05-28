Рада увеличила границы на Донбассе

Принятие постановления облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.

Рада увеличила границы на Донбассе
Фото: From-ua.com

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово. Об этом сообщает "Обозреватель".

Соответствующее постановление №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" поддержало 230 нардепов.

Во время обсуждения этого проекта постановления, депутаты отметили, что его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.

Нардеп Наталья Веселова отметила, чтобы жители Гладосово могли получать пенсию или социальную помощь, были вынуждены пересекать линию соприкосновения через КПВВ "Майорское", с октября-ноября 2018 года перед ними образовалась задолженность по пенсии. "Люди не могут получить эту задолженность, так как считаются переселенцами", — подчеркнула депутат.

Гладосово раньше находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в настоящее время возвращено под контроль государства Украина.

Напомним, последние сутки на Донбассе прошли без потерь. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".


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