Полиция начала менять участковых в ОТГ на офицеров громад

Проект был представлен сегодня в Киеве на Софиевской площади.

Национальная полиция начала менять участковых в объединенных территориальных громадах на офицеров громад. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на представлении проекта сегодня утром на Софиевской площади в Киеве .

По его словам, полицейские офицеры громад будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, где проживает около 28 млн человек.

"Цель проекта, чтобы каждая объединенная территориальная община имела своего полицейского офицера, который будет жить ее жизнью, будет на постоянной связи и помогать общине", - сказано в сообщении на сайте Кабмина.

Полицейские громады будут отличаться от участковых тем, что они будут отвечать только за свою территориальную громаду, в пределах которой сами проживают. У полицейских будет свой автомобиль, средства индивидуальной защиты, оружие, планшет и рабочий кабинет.

По словам Владимира Гройсмана, который также приехал на презентацию проекта, правительство будет направлять финансирование, для того, чтобы полицейские в каждом уголке Украины были качественно обеспечены и могли профессионально выполнять свой служебный долг - обеспечивать порядок и безопасность.

Полицейские-победители конкурсного отбора пройдут специальный подготовительный курс международного уровня (тактическая подготовка с моделированием ситуаций, контраварийное вождение, навыки проактивной деятельности, методы взаимодействия полиции и общества).

Согласно плану проекта с 2019-2020 года должны быть отобраны 1624 полицейских для громад. Они не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.

На данный момент на службу заступают первые 34 офицера громад в Днепропетровской области. Предусмотрены два этапа реализации проекта: в 2019 году - в 802 объединенных территориальных громадах, а в 2020-м - по всей территории государства.

Напомним, 23 мая во время шестой встречи парламентско-общественной платформы, Сергей Князев заявил, что Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года.

Его целью является развитие и совершенствование работы органов и подразделений полиции Украины. Поэтому с Консультативной миссией Европейского Союза, посольством США и канадскими коллегами разработан проект стратегии и развития Нацполиции Украины на период до 2023 года.

Проект разрабатывался при участии Консультативной миссии Европейского Союза, канадских и американских партнеров в Нацполиции Украины.