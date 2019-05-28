Команда Зеленского запустила социальный проект "Лифт"

К проекту может присоединиться каждый желающий.

Команда Зеленского запустила социальный проект "Лифт"
Фото: facebook.com/ze2019official

Команда президента Владимира Зеленского запустила beta-версию проекта LIFT, в рамках которого, по идее авторов, должны объединиться квалифицированные специалисты и инновации, чтобы "обеспечить позитивные изменения в стране".

Об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Фейсбуке.

"Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - говорится в сообщении.

К проекту может присоединиться каждый желающий.

"Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - отмечается в сообщении.

По мнению инициаторов проекта, LIFT, как инновационная платформа, поможет: найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны; рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны; презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

Напомним, 23 мая Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве с презентацией "Гарант инноваций: создаем будущее вместе". Он объявил о запуске проекта LIFT, а также призвал IT-сообщество объединить усилия для внедрения электронного управления государством.


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