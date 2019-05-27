Украина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряков

Трибунал ООН призвал РФ отпустить украинцев, взятых в плен в ноябре.

Украина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряков
Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге
Фото: itlos.org

Украина будет инициировать введение новых санкций против РоSSии, если она проигнорирует решение Международного трибунала по морскому праву о необходимости освободить украинских моряков.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - прокомментировал "Укринформу" решение трибунала посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении РоSSии", - добавил он.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля.

РоSSийские силовики 25 ноября 2018 года захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.


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