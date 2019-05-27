Зеленский побывал на передовой в Луганской области

Президент отметил необходимость улучшения обеспечения военных.

Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными", - сказал он.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.


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