Зеленский побывал на передовой в Луганской области
Президент отметил необходимость улучшения обеспечения военных.
Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.
Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.
"Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными", - сказал он.
Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
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