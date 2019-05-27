Митрополит Галльский: те, кто не принимают некоторые положения Томоса, отказываются быть в лоне ПЦУ

Эммануил предсказал украинской церкви большое будущее.

Митрополит Галльский: те, кто не принимают некоторые положения Томоса, отказываются быть в лоне ПЦУ
Фото: пресс-служба президента

Митрополит Галльский Эммануил отверг заявления почетного патриарха Филарета о том, что на предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания влияют промосковские силы.

В комментарии 24 каналу после синода Православной церкви Украины он сказал, что "заявление о том, что митрополита Епифания окружили пророSSийские силы – миф".

Также он сказал, что томос об автокефалии ПЦУ похож на те документы, которые предоставлялись Вселенским патриархатом всем поместным церквям в свое время.

"Никто не имеет права судить что в тексте правильно, а что нет. И те, кто не принимают некоторые положения Томоса, отказываются быть в лоне этой церкви. Перед церковью большое будущее, она становится на ноги и сама выбирает путь, которым будет идти", – подчеркнул митрополит Галльский Эммануил.

Напомним, что Филарет не согласен с тремя положениями томоса. Во-первых, он хочет, чтобы зарубежные православные украинцы входили в ПЦУ, а не Константинопольский патриархат. Также он не согласен с тем, что ПЦУ не имеет права варить миро, и с необходимостью решать спорные вопросы через Константинопольский патриархат.


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