Муженко передал дела Хомчаку (документ)

"Служу и буду верным только Родине".

Экс-начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко подал рапорт министру обороны Степану Полтораку о передаче дел и должности своему преемнику Руслану Хомчаку.

Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав копию рапорта на имя министра обороны Степана Полторака.

Он отметил, что честно исполнял свои служебные обязанности.

"С июля 2014 года я имел честь возглавлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на который возлагается ответственность за планирование и организацию вооруженного отпора агрессору. Военнослужащие Вооруженных сил не колеблясь встали на защиту свободы и независимости Украины, достойно выполняя свой конституционный обязанности. Весной и летом 2014 я был там, где были большинство украинских патриотов - на востоке нашей Родины. РоSSийская гибридная оккупация требовала от нас неотложных и решительных действий, так как органы государственной власти Донецкой и Луганской областей, правоохранительные органы были полностью парализованы", - написал Муженко.

Экс-начальник Генштаба отметил, что Вооруженные силы во время отражения агрессии РФ только укрепили боевое побратимство.

Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые возможности армии.

"Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым побратимам. Слава Украине! Честь имею!" - подытожил он.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба генерала Руслана Хомчака. Генерал-лейтенант Хомчак командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.