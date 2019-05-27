Зеленский должен дать публичную оценку заявлениям Коломойского о дефолте, - БПП

Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов призвал президента Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку заявлениям олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте БПП.

"Большую тревогу в обществе, среди инвесторов и предпринимателей вызывают заявления главного спонсора господина Зеленского - Игоря Коломойского о дефолте в Украине", говорится в сообщении.

Отмечается, что команда экс-президента Порошенко пять лет трудилась над тем, чтобы не допустить дефолта , развала банковской и финансовой системы, кроме этого, достигла экономической стабилизации.

"И сегодня мы считаем, что такие заявления, как минимум, должны получить официальное разъяснение новоизбранного президента Владимира Зеленского. Украинский народ имеет полное право услышать официальную позицию Владимира Зеленского по поводу заявлений Игоря Коломойского", - заявил Артур Герасимов на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов.

Напомним, Напомним, Коломойский в интервью Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта . Он предложил равняться на Грецию и Аргентину и заявил, что не считает дефолт чем-то страшным.

(В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно). "Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств", - заявлял олигарх.

По его словам, дефолт никогда и никому не помешал.

После этого, Владимир Гройсман высказался, что правительство ни в коем случае не должно допустить дефолта .

А Юлия Тимошенко заявила, что не видит никаких предпосылок к этому.