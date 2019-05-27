Верховный Суд получил два иска о незаконности назначения главы АП Богдана

Ближайшего соратника Зеленского хотят люстрировать.

?Верховный Суд получил два иска о незаконности назначения главы АП Богдана
Фото: president.gov.ua

В Кассационный административный суд Верховного Суда 24 мая поступило два исковых заявления о незаконности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Одно заявление подала общественная организация "Общественный люстрационный комитет", другое - физическое лицо. Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.

В течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесены решения о следующих процессуальные действия

Напомним, Богдан занимал "люстрационную" должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 октября 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также во время "Революции достоинства" и уволился по собственному желанию.

Должность главы Администрации президента Украины предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 закона Украины "Об очищении власти" как должность, по которой осуществляются люстрационные мероприятия.

Сам Богдан считает, что не попадает под люстрацию, потому что после принятия закона должность главы администрации президента и его заместителей была выведена из государственной службы. Он считает, что так как не является государственным служащим, закон о люстрации на него не распространяется.


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