"Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления на себя при рассмотрении указа о роспуске Рады

"Мы настаиваем, что Указ о роспуске является грубым нарушением Конституции".

"Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления на себя при рассмотрении указа о роспуске Рады
Фото: Максим Бурбак

Фракция "Народный фронт" призывает судей Конституционного Суда при рассмотрении депутатского представление о неконституционности роспуска парламента руководствоваться исключительно Конституцией Украины и не допустить давления на себя.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время выступления на согласительном совете, сообщается на сайте политсилы.

"Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее", - сказал он.

"Мы призываем судей КС Суда не допустить давления на себя. Это уже было в истории Украины, когда КС изменил Конституцию Украины без воли парламента и народа. Это решение стало предвестником Революции Достоинства, так как надругательство над Конституцией привело к единоличному захвату власти Януковичем. И люди вышли против произвола диктатуры коррупции и за свою свободу ", - отметил Бурбак.

Он напомнил, что на прошлой неделе фракция обратилась в КС с представлением о признании не соответствующим Конституции Указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов.

"Именно Конституционный Суд становится гарантом Конституции. Уважаемые судьи, на вас вся ответственность. Страна ждет решения. Каким оно будет - или оно отбросит Украину во времена Януковича, в правовое бесчинство и издевательства над законом, или станет утверждением демократии и законности в Украине? Мы верим в решение честное, ответственное, справедливое, взвешенное, с безупречным соблюдением норм Основного закона ", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что юридический факт - распад коалиции был зафиксирован 17 мая, после заявления фракции "Народный фронт" и объявлением соответствующего заявления с трибуны Рады.

"Именно поэтому мы настаиваем, что Указ о роспуске является грубым нарушением Конституции. Обращаемся в Конституционный Суд с призывом безотлагательно рассмотреть наше представление в срок до 30 дней. Указ Президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее ", - подчеркнул Бурбак, добавив, что решение КС должно основываться на принципе верховенства права, а не верховенства политического рейтинга.

"Досрочные выборы не имеют юридических оснований в понимании законодательства Украины. Это наша юридическая оценка", - резюмировал Бурбак.

Напомним, 21 мая Зеленский распустил Раду 8-го созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Парламентская коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.


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