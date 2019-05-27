Законопроект об импичменте уже готов, - помощник Зеленского

Однако когда законопроект будет внесён в парламент – не известно.

Законопроект об импичменте президента Украины уже подготовлен. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот закон готов", - сказал Стефанчук сегодня журналистам в Верховной Раде.

Несмотря на это, он точно не ответил, когда именно этот законопроект внесут в парламент.

Стефанчук также подчеркнул, что в администрации президента уже разработаны около 200 законопроектов.

Также отмечается, что сегодня спикер Верховной Рады Андрей Парубий высказал надежду, что законопроект об импичменте рассмотрят после того, как будет рассмотре вопрос о временных следственных комиссиях (ВСК), так как для процедуры импичмента необходимо расследование ВСК.

Напомним, сегодня Парубий также заявил, что Верховная Рада рассмотрит отставку Кабмина и законопроект об импичменте уже на этой неделе, это включено в повестку дня 30 мая. Однако, ВР планирует рассматривать депутатский проект об импичменте, поскольку президентского проекта еще нет.

У команды президента Зеленского есть еще три дня, чтобы предложить свой вариант этого законопроекта, в противном случае депутаты будут рассматривать во втором чтении существующий проект закона.