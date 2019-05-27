Бывший сотрудник администрации Порошенко подал в суд на Зеленского
"Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется".
Бывший сотрудник Администрации президента Петра Порошенко Владимир Горковенко подал в суд на нового президента Владимира Зеленского.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
Иск касается отмены Зеленским указа Порошенко о назначении Горковенко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию.
"Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписана на 9-ти страницах. Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется", - написал Горковенко.
Иск подан в Верховный Суд.
Горковенко раньше работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации президента. 4 мая Порошенко издал указ №187/2019 о назначении Горковенко в Нацсовет вместо Юрия Артменко.
24 мая Зеленский отменил этот указ.
Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.
Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения.
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Политика
27.05.2019 16:46