Начальник ровенской Госархстройинспекции попался на взятке 400 тыс. гривен
Чиновник пытался оказать сопротивление при вручении подозрения.
Сотрудники полиции задержали 25 мая начальника управления Государственной архитектурно-строительной комиссии в Ровенской области.
Пресс-служба полиции сообщила, что он якобы вымогал 400 тысяч гривен от застройщика за то, чтобы компании не мешали работать и не назначали проверки на объекте строительства.
Деньги должны были перечисляться на указанный чиновником счет частного предприятия.
Задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды. В ходе сообщения подозрения, как утверждается, мужчина пытался оказывать сопротивление правоохранителям.
Имя подозреваемого не указано. Должность начальника ГАСИ в Ровенской области занимает Игорь Мичуда.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одной из наиболее коррумпированных структур в Украине.
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