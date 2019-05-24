ПАСЕ продвигает решение в пользу РоSSии

РоSSийской делегации могут вернуть право голоса.

ПАСЕ продвигает решение в пользу РоSSии
Фото: kapital.com

Парламентская ассамблея Совета Европы продвигает вопрос, который может осложнить наложения санкций на роSSийскую делегацию в Ассамблее.

Такое решение есть в проекте повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня, сообщает Укринформ.

"Согласно проекту повестки дня сессии ПАСЕ в июне (24-28 июня) Бюро ассамблеи на заседании сегодня в Париже включило доклад Петри Где Саттер (делегат от Бельгии) по" укреплению процесса принятия решений Парламентской ассамблеи "относительно полномочий и права голоса", - сообщили в Совете Европы.

Поэтому бюро ПАСЕ просит комитет по вопросам регламента принять это решение на заседании 3 июня.

Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила роSSийскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года РоSSия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
САП обжаловала залог главы "Укрбуда" Майбороды и согласилась с решением по АллеровуСАП обжаловала залог главы "Укрбуда" Майбороды и согласилась с решением по Аллерову
Зеленский призвал США усиливать санкции против РоSSииЗеленский призвал США усиливать санкции против РоSSии
Представители РоSSии на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИДПредставители РоSSии на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИД
САП: дочь экс-главы Нацгвардии Аллерова - гражданка РоSSииСАП: дочь экс-главы Нацгвардии Аллерова - гражданка РоSSии
Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ "паскудной"Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ "паскудной"
Две женщины на лодке приплыли из РоSSии в Луганскую областьДве женщины на лодке приплыли из РоSSии в Луганскую область
Совет Европы разрешил РоSSии принять участие в выборах нового генсекаСовет Европы разрешил РоSSии принять участие в выборах нового генсека
США расширили санкционный список в отношении РоSSии в рамках "закона Магнитского"США расширили санкционный список в отношении РоSSии в рамках "закона Магнитского"
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью ФиларетаПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
Климкин: возвращение РоSSии в ПАСЕ запустит процесс "нормализации" всего, что она себе позволяетКлимкин: возвращение РоSSии в ПАСЕ запустит процесс "нормализации" всего, что она себе позволяет
Последние новости
Подгружаем последние новости