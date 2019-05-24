Директор НАБУ обсудил с миссией МВФ борьбу с коррупцией в Украине

Сытник рассказал о сложностях в работе Бюро.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда в Украине.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Бюро прилагает все усилия для разоблачения и привлечения к ответственности за коррупцию должностных лиц высшего звена, сталкиваясь на этом пути с постоянным сопротивлением, который удается преодолевать благодаря поддержке гражданского общества и международных партнеров", - заявил Сытник.

Собеседники также обсудили пути усиления способности НАБУ как органа досудебного расследования. Среди прочего, речь шла о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовную ответственность за незаконное обогащение и проведения аудита учреждения.

"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание к теме борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - сказал Сытник.

Напомним, ранее в МВФ заявили о готовности возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.