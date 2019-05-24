Полиция Луганской области получила два заявления о подкупе избирателей сахаром

На пакетах сахара в 5 кг написаны имена кандидатов от "команды Шахова" и "Нашего края".

?Полиция Луганской области получила два заявления о подкупе избирателей сахаром
Фото: 1polosa.net

Полиция Луганской области проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"С 24 мая 2019 началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины. Сегодня в течение дня в полицию поступило два сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты". - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. Проводятся следственные действия.

Издание "Первая полоса" ранее сообщило, что вгородах и районах Луганской области началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. На пакетах сахара в 5 кг в разных округах написаны имена кандидатов от "команды Шахова" и "Нашего края".

Фото: 1polosa.net

Фото: 1polosa.net

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

21 мая Зеленский распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. После этого Рада собралась на внеочередное заседание, однако не смогла включить в повестку дня законопроекты об отмене мажоритарных округов и снижении избирательного барьера с 5 до 3%.

Указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу 23 мая. 24 мая официально стартовала избирательная кампания.


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