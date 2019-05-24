?Филарет рассказал о влиянии антиукраинских сил на Епифания

Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания (Думенко) влияют антиукраинские силы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские – и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал он по результатам Священного синода в пятницу в Киеве .

Назвать конкретные имена Филарет пока что отказался.

Он добавил, что не будет выполнять решения синода, которые противоречат канонам и интересам украинской церкви.

По словам Епифания, Филарет голосовал почти за все решения синода, кроме тех пунктов, которые касаются поддержки устава ПЦУ от 15 декабря 2018 года и Епифания как предстоятеля.

Филарет также снова повторил, что не согласен с томосом об автокефалии ПЦУ в полной мере.

Напомним, Филарет ранее заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.