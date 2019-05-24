Филарет рассказал о влиянии антиукраинских сил на Епифания
Назвать конкретные имена архиерей отказался.
Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания (Думенко) влияют антиукраинские силы.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские – и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал он по результатам Священного синода в пятницу в Киеве.
Назвать конкретные имена Филарет пока что отказался.
Он добавил, что не будет выполнять решения синода, которые противоречат канонам и интересам украинской церкви.
По словам Епифания, Филарет голосовал почти за все решения синода, кроме тех пунктов, которые касаются поддержки устава ПЦУ от 15 декабря 2018 года и Епифания как предстоятеля.
Филарет также снова повторил, что не согласен с томосом об автокефалии ПЦУ в полной мере.
Напомним, Филарет ранее заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.
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