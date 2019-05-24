Богдан подчеркнул, что не держится за должность в АП

Он пришел на эту должность не ради того, чтобы зарабатывать деньги.

Богдан подчеркнул, что не держится за должность в АП
Фото: Анна Стешенко

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что назначен на эту должность, поскольку имеет большой стаж в бюрократической работе. Однако он не держится за эту должность и готов в любой момент покинуть этот пост. Об этом он заявил 23 апреля в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Я достаточно хороший адвокат, у меня было много клиентов, и я немало зарабатывал. Почему я попал на эту должность? Потому что у меня большой опыт бюрократической, юридической и адвокатской работы. И так оказалось, что в нашей команде, среди людей, которые близки (к президенту), нет другого, у кого бы был такой опыт", - сказал он.

Также Богдан сказал, что вообще не хотел идти работать в АП. "Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", - отметил он.

Глава АП также сообщил, что его главная задача - привести в администрацию президента, а затем в Верховную Раду и Кабмин передовых, перспективных, молодых людей, возможно даже без опыта. Он хочет дать им возможность работать на благо Украины.

Богдан подчеркнул, что пришел на такую должность не ради того, чтобы зарабатывать деньги и готов в любой момент покинуть свой пост.

Напомним, Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации).

Он подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.


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