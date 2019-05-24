Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи

Генерал-полковника отпустили под личное обязательство.

?Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи
Владимир Замана
Фото: Lb.ua

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковника Владимира Заманы.

Об этом сообщил сам Замана в Фейсбуке.

Таким образом, суд отменил решение Печерского райсуда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей до 17 июня включительно.

Генерал-полковника отпустили под личное обязательство в зале заседаний.

Фото: facebook.com/Zamana.V

Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

22 февраля по июнь 2014 - он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.

25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"
Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным СиламПолторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам
Суд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой НагорногоСуд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой Нагорного
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Киевский суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда КрымаКиевский суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма
Апелляционный суд Харькова отклонил жалобу чиновников по сносу палаткиАпелляционный суд Харькова отклонил жалобу чиновников по сносу палатки
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломалиГлава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Порошенко назначил экс-главу Нацсовета по ТВ Артеменко членом НКРСИПорошенко назначил экс-главу Нацсовета по ТВ Артеменко членом НКРСИ
РоSSия освободила двух украинских моряков, задержанных на Сиваше в прошлом годуРоSSия освободила двух украинских моряков, задержанных на Сиваше в прошлом году
Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к хищению 22 млн гривенЭкс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к хищению 22 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости