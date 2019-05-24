Зеленского пригласили в Канаду 2 июля, - посол

Дата совпадает с проведением в Торонто конференции по поддержке реформ в Украине.

Зеленского пригласили в Канаду 2 июля, - посол
Посол Канады в Украине Роман Ващук
Фото: Радио Свобода

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля.

Об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере телефоном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся ", - сообщил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Торонто конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил Роман Ващук.

На днях в Администрации президента заявляли, что Владимир Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.


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