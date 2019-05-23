Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП

Андрей Богдан занимает должность главы АП.

Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Руслан Рябошапка
Фото: Анна Стешенко

Президент Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации).

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", - сказал он журналистам возле здания АП.

Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Ранее сегодня Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. В случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и Минюст не исключает такого варианта.

Напомним, Андрей Богдан занимал должность уполномоченного Кабинета министров по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации президента, несмотря на требование закона "Об очищении власти".


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