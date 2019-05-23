Испытания будут продолжаться до конца недели.

На полигоне Вооруженных сил Украины на юге страны состоялся очередной этап испытаний украинских ракет.

Об этом сообщил Александр Турчинов.

По его словам, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха", а сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью" Ольха - Р".

Турчинов отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун". Он выразил надежду, что они также пройдут удачно.

"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - сказал Турчинов.

Напомним, в январе 2018 года в Украине успешно провели пуски нового зенитно-ракетного комплекса C-125 М "Печора". Испытания проводились украинская компанией "Радионикс" и государственным конструкторским бюро "Луч".