На пост главы апелляционной палаты Антикорсуда продвигают судью из Днепра
Выборы запланированы на завтра.
Судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда уговаривают голосовать за Валерию Черную как главу палаты. Об этом сообщил источник LB.ua.
В частности, на выборах главы апелляционной палаты, которые запланированы на завтра, 24 мая, выдвигал свою кандидатуру Олег Павлишин, который до назначения в апелляционную палату ВАКС работал судьей Апелляционного суда Львовской области.
По словам источника LB.ua, Павлишина якобы заставили снять свою кандидатуру в пользу Валерии Черной, которая работала судей Днепропетровского админсуда. "Павлишину якобы угрожают дисциплинарным производством, открытым против него в Высшем совете правосудия", - сказал LB.ua собеседник.
По словам источника, подобные действия "согласованы" с представителями новой Администрации президента и проводятся членами Совета судей, членом которого является Валерия Черная.
Напомним, главой Высшего антикоррупционного суда избрана бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее заместителем стал адвокат Евгений Крук.
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