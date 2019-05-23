В МВФ заявили о готовности к сотрудничеству с Украиной после выборов и назначения нового Кабмина
Сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.
Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.
Об этом заяви директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает "Укринформ".
"Миссия сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики", - сказал Райс.
На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия он отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.
"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", - отметил Райс.
Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, представляет ли решение о роспуске Верховной Рады Украины и отставки правительства риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины.
"Мы не комментируем политические изменения в какой-либо стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины", - отметил Райс.
Он также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард направила письмо Владимиру Зеленскому, в котором поздравила его с победой на президентских выборах. "Она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов помочь", - отметил представитель Фонда.
Напомним, 22 мая сообщалось, что миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли отъезд миссии из Украины.
Позже Кабинет министров официально подтвердил, что миссия МВФ может досрочно прекратить работу в Украине, но пока что переговоры продолжаются.
На следующей неделе президент Владимир Зеленский проведет встречу с представителями МВФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.05.2019 16:00