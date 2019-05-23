В МВФ заявили о готовности к сотрудничеству с Украиной после выборов и назначения нового Кабмина

Сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве .

Об этом заяви директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает "Укринформ".

"Миссия сейчас находится в Киеве , они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики", - сказал Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия он отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", - отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, представляет ли решение о роспуске Верховной Рады Украины и отставки правительства риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины.

"Мы не комментируем политические изменения в какой-либо стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины", - отметил Райс.

Он также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард направила письмо Владимиру Зеленскому, в котором поздравила его с победой на президентских выборах. "Она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов помочь", - отметил представитель Фонда.

Напомним, 22 мая сообщалось, что миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли отъезд миссии из Украины.

Позже Кабинет министров официально подтвердил, что миссия МВФ может досрочно прекратить работу в Украине, но пока что переговоры продолжаются.