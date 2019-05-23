В Болгарии пророSSийская партия использовала кадры из "Слуги народа" в своей рекламе

В конце видео появляется надпись "Возрождение" - только мы можем".

В Болгарии пророSSийская партия использовала кадры из
Фото: #facebook#.com/vazrazhdane.bg

Накануне выборов в Европарламент пророSSийская болгарская партия "Възраждане" ("Возрождение") использовала в своей рекламе видео с кадрами из сериала "Слуга народа", на которых актер и нынешний президент Украины Владимир Зеленский расстреливает депутатов парламента.

Ролик опубликован в Фейсбуке партии.

В конце видео появляется надпись "Возрождение" - только мы можем".

В Центральной избирательной комиссии Болгарии пояснили, что агитационные кампании в социальной сети Facebook не регулируются законодательно, поэтому они не могут ничего с этим сделать, передает "Радио Свобода".

Партия "Възраждане" призывает Болгарию выйти из Европейского Союза и НАТО.

Напомним, выборы в Европарламент в странах ЕС проходят 23-26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.


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