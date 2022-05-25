РФ использовала 60% высокоточного оружия – ГУР

Оккупационные войска РФ исчерпывают свои запасы высокоточного оружия, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью « Крым.Реалии ». По его словам, если в первые два месяца полномасштабного вторжения вражеские обстрелы были хаотичными, то впоследствии ситуация изменилась.

«Во-первых, иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же «Искандерам» этот пороговый уровень почти наступил», – заявил Скибицкий.

При этом он добавил, что РФ не может пополнять запасы так быстро, как это раньше делал СССР .

«Они не обладают такими мощностями, и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, которые наложены на РФ , они не позволяют сейчас активно, широкомасштабно сейчас использовать комплектующие иностранного производства», – подчеркнул Скибицкий.

Поэтому по его словам, войска страны-агрессора начали снимать с хранения ракеты, которые производились во времена Советского Союза. Скибицкий рассказал, что РоSSия сняла ракету «Точка-У» с вооружения в 2018 году и перешла Искандеры.

Он добавил, что в некоторых случаях старые ракеты не долетают до целей, падая в «голом поле». Поэтому Скибицкий считает, что с учетом этого роSSийские войска изменили тактику внедрения высокоточного вооружения.