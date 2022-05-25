РФ использовала 60% высокоточного оружия – ГУР
По словам Вадима Скибицкого, РоSSия не может восполнять запасы вооружения так быстро, как это делал СССР, информирует
Оккупационные войска РФ исчерпывают свои запасы высокоточного оружия, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «
«Во-первых, иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же «Искандерам» этот пороговый уровень почти наступил», – заявил Скибицкий.
При этом он добавил, что РФ не может пополнять запасы так быстро, как это раньше делал СССР.
«Они не обладают такими мощностями, и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, которые наложены на РФ, они не позволяют сейчас активно, широкомасштабно сейчас использовать комплектующие иностранного производства», – подчеркнул Скибицкий.
Поэтому по его словам, войска страны-агрессора начали снимать с хранения ракеты, которые производились во времена Советского Союза. Скибицкий рассказал, что РоSSия сняла ракету «Точка-У» с вооружения в 2018 году и перешла Искандеры.
Он добавил, что в некоторых случаях старые ракеты не долетают до целей, падая в «голом поле». Поэтому Скибицкий считает, что с учетом этого роSSийские войска изменили тактику внедрения высокоточного вооружения.
«Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата, или баллистические, или крылатые ракеты наземного или морского воздушного базирования, для того чтобы быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения и понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном таком уровне», – подытожил он.