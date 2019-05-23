Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады
Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.
Верховный Суд получил исковое заявление о незаконности роспуска Верховной Рады.
Об этом сообщается на сайте суда.
"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - говорится в сообщении.
Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.
В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.
Ранее бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил, что его организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.
Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
По данным соцопроса, проведенного агентством "Рейтинг", в Раду проходят 4 политические силы.
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